نقص في وارد دقيق الخبز بالجزيرة

أعلنت مدير الإدارة العامه للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية هدى عباس عن توزيع 7 ألاف جوال دقيق زنة 50 كيلو لمخابز الولاية بدلاً عن 18 ألف جوال الحصة اليومية للولاية حسب التعداد السكاني.

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وأرجعت هدي النقص في الوارد اليومي من دقيق الخبز خلال عطلة عيد الأضحي وفق (سونا) للترحيل وتوقف المطاحن عن الإنتاج. وتوقعت إستمرار الوارد اليومي مما يسهم في إستقرار إمداد الخبز المدعوم خلال الأيام القادمة مشيرة لجهود .وزارة المالية لزيادة الحصه المقررة للولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )