حمدوك : التوقيع على السلام خلال أسابيع

التاريخ: 04-أغسطس-2020 فى : Uncategorized 0 مشاهدة Advertisements قال رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك للعاملين بالأمانة العامة بمجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن البلاد تمر بتعقيدات وتحديات إلى جانب جائحة كورونا،وأكد التزام الحكومة بالوفاء بالعهد لشهداء الثورة المجيدة وأشار حمدوك إلى أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت خلال العام الماضي تحديات كثيرة ورغم ذلك استطاعت أن تنجز مهام عديدة على رأسها عودة السودان بشكل قوي ومنتظم للأسرة الدولية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في ملف السلام، واضاف خلال أسابيع سيتم توقيع اتفاق السلام . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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