خبير استراتيجي : انهيار سد بوط كارثة إنسانية صنعتها الحكومة

طالب الخبير الاستراتيجي السوداني، الدكتور عثمان أبو المجد، بضرورة وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، وعمل غرف طوارئ الخريف لإدارة الأزمات على مستوى المركز والولايات في السودان.

وقال أبو المجد في تصريحات وفقاً لمصادر، إن الغياب التام للحكومة عن استعدادات خريف هذا العام، خصوصاً في المناطق السكنية التي تحتاج إلى أخذ الحيطة والحذر، قبل قدوم فصل الخريف بحوالي ستة أشهر.

ودعا أبو المجد بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى عمل غرفة عمليات دائمة للكوارث والفيضانات من أجل الطوارئ العاجلة مثل الانهيارات والسيول التي نشهدها الآن، وخلفت خسائر في الأرواح والممتلكات.

وطالب الخبير السوداني، الجهات الحكومية السودانية المعنية بأن تكون حاضرة لتخفيف حدوث الكوارث أو منعها قدر المستطاع، لأنها تؤدي إلى هلاك المواطنين.

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ويري الخبير الاستراتيجي أبوالمجد، إن مأساة انهيار سد بوط هي واحدة من نتائج فشل الحكومة السودانية الانتقالية، وغياب الحكومة السودانية عن التحوطات الاحترازية لموسم الأمطار وارتفاع منسوب النيل، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية لم تتخذ الاحتياطات لمنع الكارثة التي تسببت في وقوع إصابات ووفيات بين السكان وأن مأساة انهيار سد بوط ناتجة عن صنع الحكومة.

وأضاف أبو المجد، أن هناك قصور واضح من الحكومة السودانية، وعدم متابعة، إضافة للأوضاع المعيشية المأساوية، التي يعيشها المواطن السوداني، وشكواه من شظف العيش.

وحذر أبو المجد، من أن القادم سيكون أصعب من الحالة التي يعيشها المواطنين السودانيين في ظل تهاون الحكومة السودانية من القيام بواجباتها تجاه رعاياها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)