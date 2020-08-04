مناوي يكشف عن تعرضه لألفاظ نابية عبر حسابات وهمية

كشف رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، عن تعرضه إلى ألفاظ نابية من قبل حسابات وهمية في تويتر.

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وكتب مناوي تعليقاً على حادثة الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة بمنزل جمال عنقرة، قائلاً بحسب صحيفة السوداني الدولية: ”يا ترى من الذي خطط لهؤلاء الشباب الأبرياء ولقنهم بهذه الألفاظ النابية العنصرية التي امتلأ بها صندوق حسابي في التويتر منذ اختلافي مع الحرية والتغيير ،الخرطوم يونيو 2019 عبر تعليقات بأسماء مستعارة، ألفاظ مصدرها مشكلة السودان المسكوت عنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)