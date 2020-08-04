نادي رجال الأعمال السوداني يفوز بجائزة عربية

في خطوة تعد الأولى منذ تأسيسه فاز نادي رجال الأعمال السوداني بجائزة الشبكة العربية للتنمية المستدامة وذلك ضمن أفضل خمسة مؤسسات وشخصيات تنموية بالعالم العربي للعام 2020. إلى جانب تكريم رئيس النادي زاهر صديق البشير كشخصية داعمة للتنمية المستدامة 2020.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، نقل رئيس الإتحاد الخليجى العربى للتنمية المستدامة، رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للتنمية المستدامة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها نقل السيد عبد المحسن حبيب المقداد إلى زاهر البشير تهانيه وأبلغه رسمياً أن الخطوة جاءت استناداً على مجمل السياسات التي تبناها نادي رجال الأعمال السوداني، من أجل توفير كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن.

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من جانبه أبدى رئيس نادي رجال الأعمال زاهر صديق البشير سعادته بالجائزة والتكريم وقال في تصريحات صحفية إن هذه الجائزة جاءت كثمرة للانفتاح العالمي والإقليمي الذي يشهده السودان في توجهه الجديد كما أنها تمكن من تعزيز سمعة البلاد كمساهم عربي في المجالات التنموية والمجتمعية المختلفة وتؤكد دور وفعالية المشاريع والمبادرات التي يقومون بها. وأضاف ان نادي رجال يقوم بالعديد من المساهمات المجتمعية المختلفة والتي تدعم جهود الحكومة في التنمية المستدامة واشار زاهر الي ان الجائزة بمثابة دافع لهم للاسهام في العمل الوطني.

وتعهد بأن يعمل نادي رجال الأعمال على تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع من خلال برامجه للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ونشر ثقافة العمل وتعزيز التلاحم الوطني والتواصل الاجتماعي.

يجدر أن الجائزة سنوية وتقدم للشخصيات والجهات الداعمة للتنمية المستدامة في البلدان العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)