النيل الأبيض تكمل استعداداتها لاستقبال واليها غداً

أكد الأستاذ الشاذلي خالد إبراهيم أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض إكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والفنية لإستقبال الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي النيل الأبيض الجديد غداً الأربعاء الخامس من أغسطس الحالي .

و قال أمين عام الحكومة في تصريح بحسب سونا، إن برنامج الاستقبال سيبدأ من مدخل مدينة عسلاية ومن ثم التوجه لأمانة الحكومة بربك وإجراء مراسم التسليم بحضور لجنة أمن الولاية، وعقب ذلك يعقد الوالي لقاءا نوعياً بأمانة الحكومة بربك كما سيجتمع بلجنة أمن الولاية .

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و أضاف الشاذلي أن البرنامج سيتوالى في اليوم التالي بانعقاد مجلس حكومة الولاية والقيام بعدد من الزيارات التفقدية لعدد من المؤسسات بالولاية تشمل رئاسة شرطة النيل الأبيض وقيادة الفرقة الثامنة عشر مشاة ورئاسة جهاز المخابرات العامة ، وكذلك الإدارة القانونية والنيابة العامة بكوستي .

و قد رحب أمين عام حكومة الولاية وكل فعاليات المجتمع المدني بمقدم السيد الوالي متمنين له التوفيق في مسيرته للنهوض بالولاية في المجالات المختلفة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)