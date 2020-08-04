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والي الشمالية تتفقد أسر الشهداء بمحليات الولاية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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والي الشمالية تتفقد أسر الشهداء بمحليات الولاية

واصلت والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عزالدين زياراتها التفقدية لأسر الشهداء بعدد من محليات الولاية حيث زارت اليوم برفقة عدد من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية أسر الشهداء بمنطقة كجبار بمحلية دلقو.

وأكدت والي الولاية الشمالية لدى مخاطبتها أسر الشهداء حرص الدولة على صون وحفظ حقوق الشهداء وأسرهم تقديراً وعرفاناً لتضحيات الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

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وأشارت إلى المضي قدماً في تحقيق شعارات الثورة السودانية حرية سلام وعدالة وقالت إن المرحلة القادمة تحتاج من الجميع إلى تضافر الجهود وشحذ الهمم وتسخير الإمكانيات وصولاً لتحقيق وتلبية طموحات ورغبات إنسان الولاية الشمالية في المجالات كافة متعهدة بحل مشاكل منطقة كجبار الخدمية والتنموية .

وطالب عدد من أسر الشهداء بكجبار بحسب سونا، الحكومة بالقصاص العادل للشهداء وأشادوا بزيارة والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال  للمنطقة مؤكدين وقوفهم ودعمهم لبرامج ومشروعات حكومة الولاية الشمالية من أجل استكمال مسيرة التنمية والخدمات وبلوغ الأهداف المنشودة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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