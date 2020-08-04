تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسودان

الثلاثاء 4 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 11 ألفًا و780 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 763 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، فى حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 6194 حالة.

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