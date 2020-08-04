اليورو يسجل أعلى مستوى أمام العملة الأمريكية

الخليج 365 : قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي اليوم الاثنين بفعل آمال بإتفاق وشيك بشأن صندوق للتعافي لدعم اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-1.

وساعدت أنباء إيجابية عن لقاح محتمل لكوفيد-19 في ثلاث مجموعة تجريبية أولية أجواء التفاؤل بشكل عام في السوق ورفعت عملات تنتعش في أوقات انفتاح شهية المستثمرين للمخاطرة، مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي، وذلك بحسب رويترز.

وأنهت العملة الأوروبية جلسة التداول مرتفعة 0.14 بالمئة عند 1.1444 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1.1467 دولار.

وقفز الجنيه الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2656 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1 بالمئة إلى 95.826 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي أمام العملة الخضراء إلى 0.7011 دولار أمريكي و0.6571 دولار أمريكي على الترتيب.

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