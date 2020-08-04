والي الجزيرة : مشروع الجزيرة مهيأ للنهوض ودعم الإقتصادي الوطني

الخليج 365 :

قطع دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة إن مشروع الجزيرة مهيأ للنهوض والإنطلاق لدعم الإقتصاد الوطني بعد تعيين قيادة للمشروع من ذوي الإختصاص ووجود قوة ضاربة من المزارعين أصحاب الخبرات التراكمية.

وأعلن الوالي إستعداد حكومة الولاية لدعم كل البرامج والخطط الرامية لنهوض المشروع ومعالجة قضاياه مؤكداً أن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية وعودة أصول المشروع وإستخدام التقانات الحديثه سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

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وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة العقبات التي تعترض العروة الصيفية وتكوين لجان دأئمة للعروتين الصيفية والشتوية.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد مؤتمر دولي لنهضة مشروع الجزيرة بمشاركة خبراء من أبناء الولاية بالخارج والداخل يهدف لخلق شراكات فعالة وإستقطاب إستثمارات جادة .

من جانبه كشف محافظ مشروع الجزيرة عزمهم للنهوض بالمشروع بإستخدام التقانات الحديثه والإلتزام بالدورة الزراعية وتأهيل منظمومة الري داخل المشروع وتوحيد رؤى المزارعين لنهضة المشروع ودعم الإقتصاد القومي .