نخب مثقفة تسهم في الاضرار ببلدانها… بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

منذ ان توجه الاوروبيون نحو استعمار بعض الاقطار فى أفريقيا واسيا وهذه الشعوب تتعرض لسرقة مواردها واستنزافها بشكل مستمر ، مما زاد من معاناة هذه الشعوب وجعل بلدانها تعانى ازمات مستمرة بينما هى تحظى اكثر من غيرها بتعدد فى الموارد وتنوع فى الثروات ، لكن الاستعمار عمل ومازال يعمل على تجريد هذه الشعوب من حقها فى التمتع بمواردها هذه.

وقد تركزت جهود المستعمر على أفريقيا بالخصوص وسعى الى تكريس سياسته لنهب مواردها ، واصر الاستعمار على استهداف القارة والعمل المنظم من اجل سرقتها ، وازالة أى عقبات تحول بينه وتحقيق اهدافه الخبيثة ، ومن بين هذه الوسائل التى عمد المستعمر على ايجادها لتضمن له سرقة موارد القارة صناعة بعض الدوائر الموالية له وهذه الدوائر تتشكل من بعض النخب التى تتولى الدفاع عن السياسات الاستعمارية ، وبالطبع لاتكون هذه السياسات واضحة وصريحة فى نهبها لموارد الشعوب وانما تعتمد على الالتفاف على بعض الامور ، وتحاول ان تسمى بعضها بغير مسمايتها ، وتصورها على غير حقيقتها ، وتقوم هذه النخب الموالية للمستعمر والعاملة لمصلحته بمحاولة إقناع البعض بضرورة الارتباط بالعالم المتحضر والاستفادة من تقدمه ، وكل ذلك فى اطار التبرير لتمرير الاهداف الخفية والغير ظاهرة لهذا الاستعمار ، وهذه المرتبطة بالمستعمر هى التى تساعده فى نهب ثروات بلدانها وتحول بين الشعوب وتبنى أى اطروحات ضد الاستعمار أو تعبئة الناس لمواجهته وكشف خططه الخبيثة لابقاء القارة فى حالة احتياج مستمر إليه ، وتمنعها ان تنظم نفسها وترتب امرها للاستفادة الصحيحة من مواردها واستغلالها بما يعود بالنفع على شعوبها وتقف بين الاشرار وسرقة موارد الشعوب المستضعفة.

ان احد أهم مشاكل أفريقيا هى هذه النخب التى ارتبطت مصالحها الشخصية والضيقة بالمستعمر فاصبحت حائط صد يمنع غضب الشعوب ان ينفجر بوجه الطغاة كما يمنع الشعوب من الاستفادة من خيرات بلدانها ، ولابد ان يعى الناس جيدا ان محنة بلدانهم تتمثل فى نخبها الممالئة للاستعمار.