تعرض مناوي لألفاظ نابية عبر حسابات وهمية في تويتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، عن تعرضه إلى الفاظ نابية من قبل حسابات وهمية في تويتر، وكتب مناوي تعليقا على حادثة الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة بمنزل جمال عنقرة، قائلا :”يا ترى من الذي خطط لهؤلاء الشباب الابرياء ولقنهم بهذه الافاظ النابية العنصرية التي امتلأت من القبل صندوق حسابي في التويتر منذ اختلافي مع الحرية والتغيير ،الخرطوم يونيو 2019عبر تعليقات باسماء مستعارة .الفاظ مصدرها مشكلة السودان المسكوت عنها .النيابة افتح التحقيق “

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