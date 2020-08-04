حزب الأمة يطالب بايلولة ملف السلام الى حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب حزب الأمة القومي بايلولة ملف السلام الذي يتولاه عضو مجلس السيادة محمد حمدان (حميدتي) الي رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك واعتبر ما تم من تغول على الملف يعد اختراقا كبيرا.

في وقت تراجع الحزب للمرة الثانية عن موقفه بشأن منسوبية الذين كلفوا بمنصب الوالي، معلنا عن اتخاذ اجراءات حيالهم لعدم الاستجابة للانسحاب الذي أقره الحزب.

وتنبأت نائب رئيس الأمة القومي د. مريم في حوار بقناة أم درمان بفشل الولاة واستدلت بتسلمهم العمل دون قانون ولائي، وقالت لن يستطيعوا العمل. وأكدت أن الوثيقة الدستورية تحتاج لمراجعات اساسية واعتبرت تمديد الفترة الانتقالية بادعاء استكمال الملفات شمولية جديدة على كاهل الشعب السوداني

ونوهت الي أن مطالبة الحزب بترفيع لجنة ازالة التمكين إلى مفوضية لا يعني ان لديهم رأيا في عملها.

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