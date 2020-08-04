حاكم إدارية أبيي: أي عملية لجمع الضرائب ستكون داخل مدينة أبيي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس إدارة منطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، امراً إدارياً بإغلاق نقاط جمع الضرائب المتعددة على طول الطريقة لتخفيف الأسعار في السوق.

وقال كوال ديم كوال ، في تصريح صحفي، انه أصدر أوامر بإغلاق نقاط التفتيش التي تربط أبيي مع المدن الأخرى، بسبب قيام تلك النقاط بفرض ضرائب بصورة غير قانونية مما أثر على الأسعار في السوق.

وأضاف “هذه النقاط سيئة للغاية وساهمت في ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وقمنا بإزالة هذه النقاط من منطقة أميت حتى أطون، وأي عملية لجمع الضرائب ستكون داخل مدينة أبيي”.

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وتابع “تنفيذ قانون جديد لها تحديات لكننا سنقوم بمراقبة تنفيذ الأوامر وهناك قوة من واراب في طريقها الى أبيي باشرت عملها بإزالة هذه النقاط العشوائية”.

وقال كوال، ان كل من يخالف تنفيذ الأمر الإداري سيعرض نفسه لمساءلة قانونية وتقديمه للمحاكم.

وبحسب مسؤول الحكومة ارتفعت الاسعار في ابيي بثلاثة أضعاف من أسعار في واراب، مبينا ان سعر ملوة الذرة في أبيي وصل إلى 6 الف جنيه بينما في واراب تباع بـ 1500 جنيه جنوب سوداني.