تراجع كبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة و57 حالة تعافي. وذلك بحسب التقرير الوبائي لثلاثة أيام هي السبت 1 اغسطس والاحد 2 اغسطس والاثنين 3 اغسطس 2020م. وبحسب التقرير فإنه بلغ اجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة 8711 حالة إصابة و763 وفاة و6194 حالة تعافي. وسجلت ولاية الخرطوم 28 حالة جديدة، الجزيرة 1، الشمالية 4، نهر النيل 1، البحر الأحمر 8.

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