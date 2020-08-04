الفريق أول ركن كباشي يشيد بمبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي.

وقال خلال زيارته اليوم لمسيد الشيخ الياقوت إن المبادرة تحظي بتوافق من كل المكونات السياسية والإجتماعية. مشيراً إلى أنها مشروع مهم يجب أن يتوافق عليه المجتمع.

وأشاد عضو مجلس السيادة بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ الياقوت في مجال العمل الدعوي والإجتماعي لترسيخ مفهوم السلم المجتمعي في وقت تحتاج فيه البلاد لمثل هذه المبادرات.

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ومن جانبه وصف الناطق باسم الشيخ الياقوت دكتور ياسر عبد الله الزيارة بالمهمة ، مشيرا إلى أنها ستسهم في دعم العمل المجتمعي والتواصل بين كافة المكونات

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في الدفع بعملية السلام وبجهوده في إدارة قضايا البلاد التي لا يتم إنجازها بمعزل عن المؤسسات المجتمعية والدعوية ، بغية الوصول إلى السلام الشامل بالبلاد.

الى ذلك تفقد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مسيد الشيخ الياقوت مؤكدا أهمية دوره التعليمي والإجتماعي.