صديق تاور : مشاكل الولايات هي نتاج وتراكم لخراب ممنهج دام على مدى ثلاثة عقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور؛ أن تعيين الولاة المدنيين ظل أحد مطالب الثورة الملحة بعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء حتى تكتمل مؤسسة جهاز الدولة خلال الفترة الإنتقالية ؛ويتبع ذلك تشكيل المجلس التشريعي والذي بتكوينه تكتمل مؤسسات السلطة الإنتقالية .

وثمن بروفيسور تاور في تصريح صحفي اليوم عقب لقائه مع منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب كردفان بقاعة الصداقة ؛بحضور والي الولاية د. حامد البشير إبراهيم ؛ عالياً الدور الكبير الذي اضطلع به الولاة العسكريون المكلفون في تصديهم للأعباء والمهام الجسام وتحملهم المسؤولية الوطنية خلال فترة تكليفهم .

وقال عضو مجلس السيادة إن تعيين الولاة الجدد والذي تأخر كثيراً لأسباب مفهومة ؛ هو من مطلوبات الانتقال المدني حتى تأخذ الدولة وضعها الطبيعي والمؤسسي؛ مشيرا إلى أن الولاة المدنيين تنتظرهم أعباء كبيرة جدا من القواعد ؛ حيث أن مشاكل الولايات هي نتاج وتراكم لخراب ممنهج دام على مدى ثلاثة عقود وشمل كل مناحي الحياة ؛وأن عملية الإصلاح تحتاج لوقت وجراحة دقيقة؛ وعلى المواطنين أن يتفاءلوا ويتحلوا بالصبر والعزيمة حتى تعبر بلادنا هذه المرحلة.

من جانبه أكد والي ولاية جنوب كردفان د. حامد البشير ؛أن التحدي الأكبر والذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومته هو تحقيق الأمن والإستقرار؛ ثم يليه تحقيق السلام المجتمعي والسياسي؛ وصولاً لتحقيق التنمية وإعادة صياغة المجتمع بصورة حديثة ؛وتوفير الخدمات التعليمية والصحية ومياه الشرب النقية؛ ومكافحة الأمراض المستوطنة بالولاية.