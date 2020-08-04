التقرير الوبائي من الأول من أغسطس الجاري وحتى الثالث منه

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (42) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ،بالاضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة و57 حالة تعافى وذلك حسب التقرير الوبائي للأيام: السبت ، الأحد والأثنين من الأول وحتى الثالث من أغسطس الجاري.

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وبحسب (سونا)، سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (28) حالة، ولاية الجزيرة (1)، النيل الابيض (0)، النيل الازرق (0)، سنار (0)، نهر النيل (1)، القضارف (0)، كسلا (0) ،البحر الاحمر (8)، شمال كردفان (0)، جنوب كردفان (0)، غرب كردفان (0)، الشمالية (4)، شمال دارفور(0)، جنوب دارفور(0)، شرق دارفور (0)، غرب دارفور(0)، ووسط دارفور(0)، فيما سجلت حالات التعافي حسب الولايات في ولاية الخرطوم (9) حالة، ولاية الجزيرة (10)، النيل الابيض (0)، سنار (0)، الشمالية (17)، نهر النيل (3)، وجنوب دارفور (0)، شرق دارفور (0)، كسلا (12)، القضارف (0)، البحر الاحمر (6)، وشمال كردفان (0)، وغرب كردفان (0)، النيل الازرق (0)، جنوب كردفان (0)، شمال دارفور(0)، غرب دارفور(0)، ووسط دارفور(0)، وسجلت حالات وفاة جديدة حسب الولايات كالآتي: في ولاية الخرطوم (0) حالة، ولاية الجزيرة (0)، النيل الابيض (0)، سنار (0)، الشمالية (3)، نهر النيل (2)، وجنوب دارفور (0)، شرق دارفور (0)، كسلا (3)، القضارف (0)، البحر الاحمر (3)، وشمال كردفان (0)، وغرب كردفان (0)، النيل الازرق (0)، جنوب كردفان (0)، شمال دارفور(0)، غرب دارفور (0)، ووسط.

واوضح التقرير الوبائي بحسب (سونا)، ان العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ (11780) والوفيات (11) فيما بلغت جملة المتعافين (57) متعافى، والحلات الجديدة (42) منها (28) بالخرطوم والاصابات الاخرى في (4) ولايات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)