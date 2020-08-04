رابح يشيد بجهود تصريف مياه الأمطار بأمبدة

أشاد الأستاذ رابح أحمد حامد المدير التنفيذي لمحلية امبدة بالجهود المبذولة من إدارة التخطيط العمراني ولجان التغيير والخدمات والمقاومة في متابعة أعمال تصريف المياه من الميادين والشوارع الداخلية بالحارات وفتح المسارات وخطوط التصريف الجانبية لتوصيل المياه للمصارف لمعالجة اختناقات مياه الميادين والطرق الداخلية.

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وأوضح خلال زيارة ميدانية للوقوف على أعمال تصريف الميادين بالحارة (17) ابوزيد والحارة( 16 أ) و(ب) أوضح استمرار المحلية في استكمال عمليات تأهيل المصارف ومتابعة تصريف وتجفيف مياه الأحياء باستنفار كافة الآليات الهندسية وتسخير إمكانيات المحلية لأعمال الخريف، مبيناً أن المحلية لم تتأثر جراء السيول والأمطار بالرغم من هطول الأمطار بكميات كبيرة بالمحلية وذلك بفضل الإعداد الجيد لتأهيل ونظافة المصارف بالأعمال الاستباقية ، مؤكداً اهتمام المحلية بتوفير كافة المعينات لغرفة طوارئ الخريف للقيام بمهامها من أجل التدخل بالآليات في الوقت المناسب لمعالجة حالات البلاغات الطارئة .

ووجه لجان الخدمات والتغيير بضرورة الاستمرار في فتح المصارف وتسيير مياه الميادين وإزالة الأنقاض من أجل بيئة صحية آمنة .

كما تفقد غرفة طوارئ الخريف المركزية برئاسة المحلية مطمئناً بحسب سونا، على الاستعداد الجيد والحضور المميز للمناوبين بالغرفة لاستقبال البلاغات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)