الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة بالخرطوم وعدد من الولايات اليوم “الثلاثاء”

نوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفقاً ما أوردته في الإنذار رقم “2” الصادر منذ يوم أمس “الإثنين” وطبقاً لمخرجات النموذج العددي الأمريكي “WRF Model” الخاص بهيئة الأرصاد، تنوه المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في الأجزاء الجنوبية من ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.

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وبحسب صحيفة السوداني، حذرت الهيئة أيضاً كل من ولايات (كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، الخرطوم، النيل الأبيض والنيل الأزرق) وأجزاء واسعة من ولايات كردفان الكبرى ودارفور الكبرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)