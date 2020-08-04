تحت شعار (عيدكم علينا) القوات المسلحة تدعم شرائح المسنين والأطفال والفتيات في عيد الأضحى

بشكلٍ مختلف وطعم متفرد ونكهة مميزة، احتفلت قوات شعبنا المسلحة بعيد الأضحى المبارك، وقد امتزجت هذه المناسبة السعيدة باحتفال بهيج، استهدف الشرائح الضعيفة والمتعففة بالمجتمع، احتضنته دور الضو حجوج للمسنين، المايقوما، المسنات بالسجانة ودار تربية الأشبال بالجريف غرب، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطن.

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وقد اشتمل البرنامج على يوم ترفيهي شهده أول أيام العيد وتوزيع هدايا على قاطني تلك الدور الإيوائية، أعقبه توزيع فرحة العيد على قاطني الشوارع حيث تم توزيع ١٥٠٠ طبق طعام بمدن العاصمة الثلاث، بالإضافة لمشاركة فرحة العيد في نفس اليوم مع مائة أسرة شهيد من ضباط الصف وقشلاقات القوات المسلحة وبعض الأسر المتعففة.

وتأتي تلكم الاحتفالية بحسب صحيفة السوداني، في إطار عملية الإسناد المجتمعي للشرائح المستهدفة من خلال معايدة هذا العام عبر رسالة عنوانها (عيدكم علينا)؛ فعلاً وليس قولاً، وتأكيد قاطع بأن القوات المسلحة ستكون لهم عضداً وعوناً لمجابهة كل المحن والظروف القاهرة، إيماناً بواجب القوات تُجاه (شعبها) العظيم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)