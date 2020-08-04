اللجنة الأمنية بكسلا تقدم العزاء لأسر المتوفين في أحداث “حلفا”

قدم اللوء شرطة خالد عوض مدير شرطة ولاية كسلا مقرر اللجنة الأمنية بولاية كسلا واجب العزاء بالقرية(١٠) إسكان بريفي حلفا الجديدة لأسر المتوفين جراء الأحداث بين المكون النوبي ومكون الزغاوة برفقة العميد الركن خالد عثمان قائد ثاني الفرقة (١١) مشاة ومولانا عبد الرحمن محمد وكيل النيابة الأعلى بالولاية والعقيد هشام الطيب الحبر مدير جهاز المخابرات العامه بالإنابة والمقدم صديق حسين قائد ثاني قوات الدعم السريع بالولاية.

وقال اللواء خالد: جئنا ممثلين للجنة أمن الولايه لتقديم واجب العزاء والوقوف ميدانياً على الأوضاع والاستماع للمواطنين حول الأحداث مؤكداً استمرار الجهود لتأسيس دوله القانون رغم العثرات.

وقال إن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون خط أحمر ونعمل من أجل المصلحة العامة ولا يوجد ما يستدعي التشاجر.

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وقال اللواء خالد بحسب (سونا)، أن هناك لجنة ستصل للتحقيق حول ما جرى من أحداث مضيفاً ان أي متهم لم يتم القبض عليه أثناء الأحداث سيتم القبض عليه أثناء التحقيق. وأوضح ان كل المصابين سيتم التحقيق معهم.

وفي ذات الإطار خاطب اللوا ء خالد قيادات أبناء الزغاوة داعياً إياهم إلى ضبط النفس والتعايش السلمي والاحتكام للقانون مؤكداً أن اللجنة الأمنية تنظر للجميع من مبدأ المواطنة.

وقدم قيادات أبناء الزغاوة تنويراً حول أسباب ودواعي الأحداث مؤكدين إنهم دعاة سلام وأن الطرف الثاني يعتبر أخ في الإسلام والوطن وليس بيننا أي عداوة طيلة السنوات الماضية.

وقالوا إن الأحداث الأخيرة جاءت نتيجه لتفلتات بعض الشباب وعدم قبولهم للآخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)