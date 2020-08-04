وزير الثقافة: السفير نجيب الخير انشق على الحكومة (الإنقاذ) فحاولت اختطافه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كتب وزير الثقافة والإعلام (3 أغسطس 2020م) ناعياً وزير الدولة للخارجية الأسبق السفير الراحل نجيب الخير عبد الوهاب، ومعرفاً به، فقال في صفحته بالفيسبوك: “نعت أخبار الخرطوم صباح امس السفير نجيب الخير عبد الوهاب وزير الدولة للخارجية الأسبق، والدبلوماسي والسياسي المخضرم والقيادي بحزب الأمة”.

واضاف: “كان نجيب يعمل دبلوماسيا بالخارجية السودانية، فانشق عن الحكومة وانضم للمعارضة في بداية التسعينات، ولعب دوراً كبيراً في نشاطات التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة في سنوات التسعينات”.

وذكر صالح أنه عرف “السفير نجيب الخير بالقاهرة بعد حضوره من نيروبي ونجاته من محاولة اختطافه من هناك ووضعه في طائرة متجهة للخرطوم، بعد نجاحه في تنظيم مؤتمر نيروبي الذي أصدر أول إعلان للتجمع الوطني الديمقراطي عن الدين والدولة، ولعل ذلك كان في عام 1994”.

وقال: “كان رحمه الله نموذجا للطف والتهذيب حتى في لحظات الخصومة السياسية الحادة، يتحدث دائما بصوته الخفيض، وابتسامته التي لا تفارق وجهه”.

وقدم صالح “خالص العزاء لأسرته ولقيادات وأعضاء حزب الأمة، ولأقربائه الدكتور أحمد الابوابي وأمير بابكر”.