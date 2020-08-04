انهيار سد “بوط” يهدد بنزوح كبير.. تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء المدينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق السودانية نسيبة فاروق كلول عن تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة “بوط”، ونفوق العديد من رؤوس الماشية إثر انهيار مفاجئ لسد مائي مقام على المنطقة ويستخدم لحصاد مياه الشرب.

وقالت كلول في تصريح لراديو تمازج الأحد (2 أغسطس 2020م): “إن مياه السد تحاصر المئات من العائلات في مدينة “بوط” ومن الصعب الوصول إليهم وتقديم المساعدات”، كاشفة أن المياه غمرت المنطقة من ثلاثة اتجاهات.

Advertisements

وتابعت “انهيار السد أدى إلي نفوق الماشية وتدمير الجناين والمنازل، ولدينا المئات من المتضررين بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية”.

وأشارت إلى أن السد الذي انهار بشكل مفاجئ، يستخدم لتخزين نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة.

وطالبت كلول إدارة السدود بضرورة التحرك العاجل لمعالجة الخلل؛ لأن السد يمثل مرفقاً حيوياً للمنطقة.