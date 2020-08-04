حميدتي من الشمالية: نحن ما جينا لدعم سريع أو سياسة جينا لمناسبة اجتماعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شغلت الزيارة الخاطفة لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمنطقة الكرد بمحلية الدبة الولاية الشمالية أمس الاثنين، شغلت الأوساط الاجتماعية ومجالس المدينة بالمنطقة، سيما وأن نبأ حضوره سبق وصوله بساعات طوال . وزار دقلو الشمالية لحضور عقد قران رجل الأعمال عيسي عبدالمنعم عيسي. وتعد زيارة النائب الأولى من نوعها للولاية عقب التغيير. وكانت الزيارة الخاطفة لحمدان حديث الناس في الشمالية، واحتشد الأهالي بكثافة في استقباله ووداعه، وسط حراسة مشددة . Advertisements وحرص حميدتي على احتسى قهوة على شاطئ النيل بمنطقة الكرد. وامتنع دقلو عن التحدث في السياسة بعد أن طالبه أعيان المنطقة بالتحدث، واكتفى بالقول : (نحن ما جينا لدعم سريع أو سياسة جينا لمناسبة اجتماعية، والماعرس يعرس والمعرس يدبل). صحيفة آخر لحظة

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