أمطار غزيرة في كسلا.. والارصاد تحذر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرها من هطول أمطار غزيرة في معظم ولايات البلاد وذلك بحسب ماورد في الإنذار رقم (٢) الصادر منذ الأمس، وبحسب مخرجات النموذج العددي الأمريكي الخاص بهيئة الأرصاد. وتناشد الهيئة المواطنين أخذ الحيطة والحذر في الأجزاء الجنوبية من ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل وفي كل من ولايات ( كسلا ، القضارف، سنار، الجزيرة، الخرطوم، النيل الأبيض، النيل الأزرق) واجزاء واسعة من ولايات كردفان الكبرى ودارفور الكبرى. وتؤكد الهيئة أن الأمطار الآن تهطل بغزارة في أجزاء من ولاية كسلا. الرجاء توخي الحيطة والحذر وإتخاذ التدابير اللازمة.

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