اجتماع بين والي الشمالية وتنسيقية “الحرية والتغيير” شدد علي تحقيق أهداف الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استعرضت والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين مع وفد تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية ملامح خطة العمل التنفيذي خلال المرحلة امقبلة .

وقال الناطق الرسمي بأسم تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية الفاتح نجم الدين: “إن الاجتماع شدد علي تحقيق أهداف الثورة، وأهمية عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وتأسيس عمل ديمقراطي مدني في الفترة الانتقالية”، كما تناول الاجتماع الاهتمام بمعاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقد زارت والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين وعدد من القيادات، عدداً من أسر الشهداء ببعض مناطق محلية مروي، وترحمت والي الولاية الشمالية علي أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق معاني الحرية والسلام والعدالة، حتي ينعم الشعب السوداني بالأمن والاستقرار.