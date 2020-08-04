شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ملاحظات على طلس القحاطة في موضوع الفريق الكباشي

١/ الكباشي لابس عمة سيب الخمة

٢/ الباب فاتح ويقولو ليك اجتماع مغلق

٣/ البيت بيت صحفي والحضور صحفيين بما فيهم صحفي كبير من حزب الامة الموقع على ميثاق اعلان الحرية والتغيير

٤/ الدنيا عيد ولمة والامة مجتمعة والحي سكني درجة ٣ كرري الحتانة ما حتة تانية ويقولو ليك اجتماع سري .

عينكم في الفيل تطغنو في ضلو

سواقة الخلأ خلوها

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