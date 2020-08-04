الخليج 365 : الصور التي قامت بنشرها نجمة قناة النيل الأزرق السابقة حصلت على أكثر من 11 آلف علامة إعجاب وذلك على حسابها عبر فيسبوك فقط،وكتبت تسابيح على الصور التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الأول لنشرها (عيدكم سعيد وأيامكم مبروكة وأمانيكم محققة حفظ الله أحبابي وأحبابكم كل لحظة من كل سوء).

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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية تسابيح خاطر تكتسح السوشيال ميديا في العيد بصور “عيدها” مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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