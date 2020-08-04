لن تصدق عينيك.. أسد يفاجئ عائلة أثناء ذبح الأضحية.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فقد فاجأ أسد عائلة سعودية بظهوره على سور المنزل لدى قيامها بذبح أضحية عيد الأضحى. وقال هيثم خالد، وهو مواطن سعودي، في مقطع فيديو، إن أسداً ظهر على سور منزل أسرته، وبقي يراقب الأضحية من الأعلى، متمركزا على بعد أمتار منها. وأضاف خالد، وفق العربية نت أنه من الطبيعي أن يرى السكان أثناء ذبح الأضاحي قططاً أو كلاباً تأتي من الرائحة، إلا أن هذه أول مرة يطل أسد ليشارك بالعملية. “أسد.. أسد” وتابع: “اليوم طب علينا أسد، لقيناه في الحوش.. تخيل تقوم الصبح تلقى في بيتكم أسد”. ثم لفت إلى أنه تفاجأ عند سماع أهل بيته يصرخون “أسد.. أسد” وظن أنهم رأوا قطاً كبير الحجم أو ما شابه، لكنه فوجئ أنه بالفعل أسد. إلى ذلك، هرعت الأسرة للاتصال بقوات الدفاع المدني والشرطة وجهاز البلدية، الذين حضروا للتعامل مع الواقعة.

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