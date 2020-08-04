“مجتهد” يكشف مفاجأة مدوية لحدث أمني بالجناح الملكي السعودي وهذا ما جرى!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” مفاجأة مدوية، حول صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تداول الديوان الملكي فيديو خروجه من المستشفى عقب تدهور صحته واجرائه عملية جراحية يوم عرفة.

مجتهد الذي اشتهر بالتسريبات الاعلامية من داخل الديوان الملكي قال في تغريدة رصدتها “وطن”، “معلومات هامة، تكتم شديد على حدث هام، ابن سلمان لا يزال متوترا بسبب هذا الحدث، الملك قبل مرضه الأخير زار التخصصي مرتين لعيادة مرضى من آل سعود وتم تصويره لم ينشر الفيديو”.

وأضاف مجتهد: “صباح يوم عرفة كان هناك ارتباك أمني في الجناح الملكي في التخصصي، ضع هذه المعطيات مع بعضها تعرف الحدث”.

وأثارت تغريدة مجتهد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، توقع خلالها المغردون أن يكون الملك سلمان قد توفي وما روجه الديوان الملكي مجرد “ابرة بنج” كما رصدت “وطن” من تعليقات جاءت على التغريدة.

وقال فيصل مدهش في رده على تغريدة “مجتهد” المثيرة، :” لا فرق بين موته وحياته، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، من يحكم السعودية السفير الأمريكي آل سعود لا قيمة لهم ولا قرار بأيديهم “.

فيما اعتبر بعض المغردين أن الفيديو الذي روجه الديوان الملكي “مفبرك” لتهدئة الشارع السعودي.