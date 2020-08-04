شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا ادان فيه مسلك بعض شباب منطقة الحتانة مساء أمس الأحد ٢٠٢٠/٨/٢ أثناء الزيارة الإجتماعية التي قام بها عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للصحفي جمال عنقرة بمنزله في الحتانة.
وكان الصحفي المذكور قد دعا مجموعة من اقاربه ورفقائه لوليمة بمناسبة شفائه من وعكة ألمت به مؤخرا وتربط بين الكباشي والصحفي علاقة عائلية.
وكان من ضمن الحضور أعدادا من ألوان الطيف الإجتماعي والإعلامي.
و قال البيان ان بعض الشباب اليافعين تجمعوا أمام المنزل وقاموا بقرع الطبول والهتاف المسئ للسيد عضو مجلس السيادة.
وقال البيان “يدين مجلس السيادة الإنتقالي هذا السلوك الذي لا يشبه أخلاق وقيم الشعب السوداني ويعتبره تصرفا غير مقبول شكلا ومضمونا ويقدح في الممارسة الديموقراطية الرشيدة التي نادت بها ثورة أبريل المجيدة.”
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس السيادي يدين أحداث الحتانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.