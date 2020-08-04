المجلس السيادي يدين أحداث الحتانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا ادان فيه مسلك بعض شباب منطقة الحتانة مساء أمس الأحد ٢٠٢٠/٨/٢ أثناء الزيارة الإجتماعية التي قام بها عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للصحفي جمال عنقرة بمنزله في الحتانة.

وكان الصحفي المذكور قد دعا مجموعة من اقاربه ورفقائه لوليمة بمناسبة شفائه من وعكة ألمت به مؤخرا وتربط بين الكباشي والصحفي علاقة عائلية.

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وكان من ضمن الحضور أعدادا من ألوان الطيف الإجتماعي والإعلامي.

و قال البيان ان بعض الشباب اليافعين تجمعوا أمام المنزل وقاموا بقرع الطبول والهتاف المسئ للسيد عضو مجلس السيادة.

وقال البيان “يدين مجلس السيادة الإنتقالي هذا السلوك الذي لا يشبه أخلاق وقيم الشعب السوداني ويعتبره تصرفا غير مقبول شكلا ومضمونا ويقدح في الممارسة الديموقراطية الرشيدة التي نادت بها ثورة أبريل المجيدة.”