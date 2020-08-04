وزير الري يطالب بجولة مفاوضات “حاسمة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الاثنين، من التحرك المنفرد لملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بجولة مفاوضات “حاسمة”.

وفي تصريحات له أثناء استئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة جنوب أفريقيا وبمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، شدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، أعاد طرح المخاوف، في حال تكرار هذه التحركات مستقبلا، من تأثيرات سلبية بيئية واجتماعية لسد النهضة على المزارعين وسلامتهم.

وطالب الوزير السوداني أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات “جولة حاسمة” عبر تحديد أجندة محددة لمدة أسبوعين مع منح دور أكبر للمراقبين بهدف تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا العالقة وإبعاد أي قضايا جديدة عن المفاوضات، بهدف التوصل لاتفاق ملزم، مرحبا بتقرير الخبراء الإيجابي، منوها إلى أن المقترحات المقدمة فيه “يمكن ان تمثل اساسا لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة”، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

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وأكد الوفد السوداني المشارك على ضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث، يضمن سلامة سد الروصيرص وتبادل المعلومات بشكل سلس في هذا المجال بحسب مقتضيات القانون الدولي المعمول بها.

واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات، على المسارين الفني والقانوني، على مستوى الخبراء، استنادا لتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة.

وحدد المفاوضون يوم الخميس القادم الموافق لـ 6 أغسطس/ آب 2020، كيوم للعودة إلى المفاوضات على المستوى الوزاري.

سبوتنيك الروسي