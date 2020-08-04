والي جنوب دارفور يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق بين الرزيقات والفلاتة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن والي جنوب دارفور موسى مهدي التزامه بتنفيذ بنود الاتفاق الذى تم توقيعه بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة بجنوب دارفور فى اعقاب الأحداث القبلية بينهما التي خلفت عشرات القتلى والجرحي بجانب خسائر مادية

وقال لدى مخاطبتة فعاليات مؤتمر الصلح ” حكومة الولاية ستنفذ ما يليها من بنود الاتفاق معلنا عن قيام مؤتمر للإدارة الاهلية بالولاية في خلال الفترة المقبلة بعد التشاور مع لجنة أمن الولاية لمناقشة كل القضايا التي تهم الولاية مع تنفيذ كل مطلوبات الادارة الاهلية شريطة أن يكون هناك حسابا عسيرا في حال الاخفاق.

وطالب الوالي كل مواطني الولاية لاسيما قوى الحرية والتغيير بالوقوف معه لتنفيذ متطلبات الثورة.