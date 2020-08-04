د.شداد يطلع رئيسي الفيفا والكاف على تطورات الأوضاع في السودان بمنشط...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضمن سلسلة الاجتماعت مع رؤساء الاتحادات الوطنية انعقد عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت السودان في يوم الاثنين 3 أغسطس 2020م، إجتماع من جانب المستر جياني انفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحضور فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا، والمستر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، والمستر فيرون مسئول الاتحادات الوطنية في الفيفا، انعقد الاجتماع مع (9) رؤساء اتحادات من بينها السودان؛ حيث تواجد إلى جانبه، اثيوبيا، اريتريا، رواندا، تنزانيا، الصومال، يوغندا، جنوب السودان، وكينيا، وفي مستهل الاجتماع تحدث رئيس الاتحاد الدولي عن الغرض الذي انعقد من اجله اللقاء الذي يهدف للوقوف على موقف كل اتحاد حول تداعيات جائحة كورونا، والاستماع إلى أي ملاحظات أخرى، وكذلك تناول المضي قدماً في الدعم المخصص لمجابهة آثار كوفيد 19، كما أمن على ضرورة الاهتمام ببرامج التطوير في قطاع كرة القدم النسائية، والقطاعات السنية، ج التطوير وكل براموالاهتمام بالبنى التحتية التي قطعوا فيها شوطا كبيراً في استاد جوبا الدولي حالياً، ونوّه إلى انهم لايمانعون وان استدعى الامر منح قرض حال تجاوز السقق الموضوع لكل اتحاد وطني، في إطار الدعم المخصص لها حتى تكون هناك ملاعب مؤهلة فنياً وامنياً لاقامة المباريات الدولية، الامر الذي يقود الى التطوير المنشود في لعبة كرة القدم..

>> توضيح شداد حول عودة النشاط

عقب منح الفرصة لرؤساء الاتحادات تحدث البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني شاكراً في البدء الاتحاد الدولي على الدعومات المقدرة والاهتمام المتعاظم خلال جائحة كورونا، ونقل الموقف الحالي لإنتشار كوفيد 19في السودان عبر التقارير الرسمية الصادرة من الموقع الرسمي، لوزارة الصحة الاتحادية، والتي تشير إلى انحسار كبير في معدلات الاصابة مقارنة بزيادة في حالات الشفاء، وكذلك أوضح البروف شداد انهم حصلوا على موافقة بالعودة إلى النشاط من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في السودان، وهي الجهة العليا حالياً ويرأسها عضو مجلس السيادة، ووزارة الصحة عضواً بها، وبعد استلامهم خطاب الموافقة؛ عقدوا إجتماع مجلس إدارة يوم 28 يونيو لماضي ، وفيه تقرر عودة النشاط في كرة القدم بالاجماع، وتقرر أيضاً استكمال الموسم الكروي الحالي 2019/2020م، وفيه متبيقي (7) جولات في الدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة، إلى جانب كأس السودان، والمرحلة الأخيرة في سباق الترشح للدوري الممتاز، وأنهم بصدد تعديل اللائحة ليتم اللعب في مدينة واحدة بالنسبة للدوري الممتاز، وأضاف رئيس الاتحاد انهم شرعوا في إجراءا الفحوصات الطبية وفق الموجهات والارشدات الصحية لتأكيد السلامة من الاصابة بفايروس كرونا، إبتداءً بلاعبي المنتخبي الوطني الأول وجهازيهم الفني والاداري، وأتت كل الفحوصات سلبية، ومن ثم تم الفحص على (6) أندية في العاصمة الخرطوم منها (4) في الدوري الممتاز – الهلال، المريخ، الخرطوم الوطني، والأهلي الخرطوم، واثنان في المنافسة المؤهلة للدوري الممتاز وهما (توتي، وودنوباوي)، وقد أسفرت النتائج عن وجود (9) حالات وسط اللاعبين – إيجابية – لكن بعد إعادة الفحص، أتت كل النتائج – سلبية – وأردف البروف شداد انهم سيواصلوا الكشوفات لبقية الأندية وإجماليها (17) في الممتاز تم إجراء الفحص لـ(4) منها، و(5) في المرحلة المشتركة تم إجراء الفحص لـ(2) منها؛ وذلك إبتداءً من نهاية عطلة العيد..

>>> طلب الاستثناء في الدعم (نقداً) للأندية

خلال حديثه قال البروف شداد انهم في ظل ظروف كرونا المعلومة، وجدوا معاناة كبيرة في إستكمال الدعم الدولاري للأندية بسبب تعقديات فتح الحسابات البنكية الدولارية للأندية، وفي إطار العمل على إستكمال الموسم يطلبوا الاستثناء أو معرفة إلى أي مدى يمكن تجاوز الشروط في الدعم (نقداً) للأندية على ان يستكمل الاجراء لاحقاً فيما يتعلق بالحسابات البنكية التي شرعوا بالتنسيق مع الاندية في انشائها .. يذكر ان كل الملاحظات تم قيدها من جانب قادة الفيفا في الاجتماع، ورئيس الكاف الذي كان متواجد ايضاً عبر تقنية الفيديو..