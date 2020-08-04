عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 4 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة التيار :

التيار تكشف اسباب توقف المدابغ وتلف ملايين الجلود

الدولة تفقد ملايين الدولارات بسبب توقف المدابغ

مجلس الهيئة يكشف عن درجة عالية من التلوث في النيل الابيض

استئناف مفاوضات الخاص بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي

صحيفة السوداني الدولية:

– توقيع صلح بين الرزيقات والفلاتة بجنوب دارفور

– اتفاق مبدئي بين أسر ضحايا تفجيرات سفارتي واشنطن وحكومة السودان بشأن التعويضات

– وفاة نجيب الخير متأثراً بفيروس (كورونا)

– التأمين الصحي تعقم (٩) مستشفيات أطفال ودور اجتماعية وتشرف على (٧٢) مستشفىً ومركزاً صحياً و(٤٧) صيدلية

– استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

صحيفة الوطن:

– الري تنبه المواطنين لتوخي الحيطة والحذر

– احصائيات: 5 وفيات وتدمير آلاف المنازل بسبب السيول والأمطار بالولايات

– وفاة الدبلوماسي البارز نجيب الخير عبدالوهاب بكورونا

– الغرفة التجارية تنفي صلتها بالدعوة لوقفة احتجاجية وإقالة مدني عباس

– وزير الطاقة والتعدين يستعرض الحقائق والأوضاع الراهنة بقطاع الكهرباء

– العاملين بسفارة السودان بالقاهرة ورئيس الجالية يستقبلون رئيس البعثة السفير محمد الياس

صحيفة آخر لحظة:

– السودان يتمسك باتفاق يضمن سلامة سد الروصيرص بمفاوضات سد النهضة

– مجلس البيئة يكشف عن وجود درجة عالية من التلوث بمياه النيل الابيض

– حزب الأمة يطالب بنزع ملف السلام من حميدتي وتسليمه حمدوك

– وفاة الوزير الأسبق نجيب الخير متأثراً بـ (كورونا)

– توقعات بهطول امطار في (15) ولاية وتحذير للمواطنين

– مؤتمر للتعايش بين غرب كردفان وشمال بحرالغزال

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صحيفة اليوم التالي:

– استئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

– الجكومي: الحكومة الانتقالية فشلت .. !

– الزكاة ولاية الخرطوم تدعم المتضررين من السيول بشرق النيل

– إنهيار (250) منزل واصابة (2) بالمطار بسنار

– المنصورة تطالب الشيوعي بالاعتذار

– المالية الخرطوم: تنفي وتوضح تداول قرار تجميد الهيكل الراتبي

– مبارك أردول يرفض ما حدث لكباشي في الحتانة

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– مجلس السيادة يدين تصرف بعض الشباب تجاه الفريق كباشي

– كباشي يشيد بمبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي

– تاور :تعيين الولاة المدنيين أحد المطالب المكملة لمؤسسة جهاز الدولة

– فريق المقدمة للأمم المتحدة يونيتامس يصل البلاد

– رئيس مفوضية السلام يلتقي وفد مقدمة يونيتامس

– رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني يتفقد العمل بالمرافق الخدمية

– استئناف المفاوضات الخاصة بملء و تشغيل سد النهضة

– الطريفى يعدد الخسائر بسبب الخريف ويؤكد دعم الحكومة للدفاع المدني

– الغرفة التجارية تنفي صلتها بالدعوة لوقفة احتجاجية وإقالة مدني عباس

– والي الشمالية تستعرض ملامح خطة العمل التنفيذي في المرحلة القادمة

– والي جنوب دارفور الجديد يتسلم مهام منصبه رسمياً

– والي جنوب دارفور يؤكد التزامه بتنفيذ الصلح بين الرزيقات والفلاتة

– والي جنوب دارفور يتعهد بإستتباب الامن وتخفيف غلاء المعيشة

– بحث قيام مؤتمر للتعايش بين غرب كردفان وشمال بحرالغزال

– والي شرق دارفور يلتقي أبناء الزغاوة بالضعين ويعدهم برد حقوقهم

– تخصيص دور المؤتمر الوطني المحلول للجان المقاومة بشرق دارفور

– والي الجزيرة يدعو لتكوين مجالس حكماء لإحتواء النزاعات

– والي الجزيرة: الطرق الصوفية أحد ممسكات الوحدة الوطنية

– والي شمال كردفان يتفقد نزلاء سجن الأبيض القومي

– اكتمال امتلاء خزان قولو لتوفير مياه الشرب لمدينة الفاشر

– لجنة الفيضانات تحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه

– توقعات بأمطار غزيرة بالخرطوم ومعظم الولايات اليومين القادمين

– منظمة بسمة أبرياء توزع الأضاحي بدارى المسنات والفتيان بالسجانة

– لجنة للتقصي حول تصريف مياه الصرف الصحي في النيل الأبيض

– السماني يوجه باستمرار أعمال النظافة ونقل النفايات بأم درمان

– كاف يستكمل بطولات الأندية في سبتمبر واكتوبر

هيئة إذاعة و تلفزيون البحر الأحمر

– والي البحر الأحمر يستمع لتقرير مفصل حول عمل الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا

– مدير عام قطاع الصحة تتسلم عدد من المعينات الطبية وأجهزة القلب الحديثة للوزارة مقدمة من أعضاء جمعية حبايب بورتسودان بكندا