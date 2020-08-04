بيان من مجلس السيادة حول حادثة الاعتداء على الفريق الكباشي لفظيا بالحتانة

بسم الله الرحمن الرحيم بيان من مجلس السيادة الإنتقالي يدين مجلس السيادة الإنتقالي الحادثة التي بدرت من عدد محدود من شباب الحتانة مساء أمس الأحد ٢٠٢٠/٨/٢ أثناء الزيارة الإجتماعية التي قام بها عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للصحفي جمال عنقرة بمنزله في الحتانة بمناسبة شفائه من وعكة ألمت به مؤخرا حيث تربط بين الرجلين علاقة عائلية.

وكان من ضمن الحضور أعدادا من ألوان الطيف الإجتماعي والإعلامي. Advertisements

تجمع بعض الشباب اليافعين أمام المنزل وقاموا بقرع الطبول والهتاف المسئ للسيد عضو مجلس السيادة، و يدين مجلس السيادة الإنتقالي هذا السلوك الذي لا يشبه أخلاق وقيم الشعب السوداني ويعتبره تصرفا غير مقبول شكلا ومضمونا ويقدح في الممارسة الديموقراطية الرشيدة التي نادت بها الثورة المجيدة. الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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