حميدتي من الشمالية يدعو الى التعدد

التاريخ: 04-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة شغلت الزيارة الخاطفة لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمنطقة الكرد بمحلية الدبة الولاية الشمالية أمس الاثنين، شغلت الأوساط الاجتماعية ومجالس المدينة بالمنطقة، سيما وأن نبأ حضوره سبق وصوله بساعات طوال . وزار دقلو الشمالية لحضور عقد قران رجل الأعمال عيسي عبدالمنعم عيسي. وتعد زيارة النائب الأولى من نوعها للولاية عقب التغيير. Advertisements وكانت الزيارة الخاطفة لحمدان حديث الناس في الشمالية، واحتشد الأهالي بكثافة في استقباله ووداعه، وسط حراسة مشددة . وحرص حميدتي على احتسى قهوة على شاطئ النيل بمنطقة الكرد. وامتنع دقلو عن التحدث في السياسة بعد أن طالبه أعيان المنطقة بالتحدث، واكتفى بالقول بحسب صحيفة آخر لحظة : (نحن ما جينا لدعم سريع أو سياسة جينا لمناسبة اجتماعية، والما عرس يعرس والمعرس يدبل). الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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