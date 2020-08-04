وزارة المالية توضح حقيقة قرار تجميد العمل بالهيكل الراتبي الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم توضيح بشأن مانسب اليها حول قرار تجميد العمل بالهيكل الراتبي الجديد .

وقالت في توضيح لها، ان وزارة المالية الولائية ليست جهة مناط بها وفق الاختصاصات اجازة او تجميد هياكل الرواتب والاجور للعاملين بالدولة اذ هذا الامر شان اتحادي مشيرة بأن الخطاب الصادر الى هيئة مياه ولاية الخرطوم جاء بناءا على استفسار منهم حول كيفية صرف استحقاق علاوتي بدل اللبس والبديل النقدي للاجازة السنوية .

وأشارت الى ان كافة وحدات ولاية الخرطوم تم صرف مرتباتها بالهيكل الراتبي الجديد عدا العلاوتين المذكورتين .

نص التوضيح:

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تصدرت الصحف الالكترونية خبر بعنوان: “قرار صادم بتجميد العمل بالهيكل الراتبي الجديد” نسب الى وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار ولاية الخرطوم نوضح الاتي:

١. وزارة المالية الولائية ليست جهة مناط بها وفق الاختصاصات اجازة او تجميد هياكل الرواتب والاجور للعاملين بالدولة اذ هذا الامر شان اتحادي ..

٢. الخطاب الصادر الى هيئة مياه ولاية الخرطوم جاء بناءا على استفسار منهم حول كيفية صرف استحقاق علاوتي بدل اللبس والبديل النقدي للاجازة السنوية ..

٣. كافة وحدات ولاية الخرطوم تم صرف مرتباتها بالهيكل الراتبي الجديد عدا العلاوتين المذكورتين ..

٤. من المعلوم ان الهيكل الراتبي الجديد بدا تنفيذه في شهر ابريل الماضي وعلاوتا بدل اللبس والبديل النقدي للاجازة السنوية تم صرفهما في يناير الماضي اي قبل تطبيق الهيكل الراتبي الجديد واستحقاقهما يحين في العام القادم اي في شهر يناير ٢٠٢١م لانهما علاوتان سنويتان تصرفان في اول العام دفعة واحدة .. ولكن بعض الولايات تستلم جزء من تمويلهما من وزارة المالية الاتحادية دفعة واحدة في يناير لكل العام الا انها تقسمهما على ١٢ شهر وتصرفهما شهريا نسبة لانسياب الايرادات خلال العام لتغطية النسبة المئوية الملزمة بها الولايات ..