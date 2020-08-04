الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي إسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الاثنين، لهجوم حوامات إسرائيلية استهدف بعض النقاط في الحد الأمامي باتجاه محافظة القنيطرة السورية.

وأكد مصدر أمني رفيع في تصريح خاص لمراسل “سبوتنيك” أن: “دفاعاتنا الجوية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة الشمالي”.

وأضاف المصدر “أطلقت مروحيات إسرائيلية صواريخ من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه مواقعنا العسكرية في بلدة القحطانية بريف القنيطرة وتم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط معظمها”، لافتا إلى أنه “يجري العمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر عسكري سوري قال فيه: “في تمام الساعة 10:40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة اقتصرت الخسائر على الماديات”.