إيران تكشف جهات جديدة وراء اغتيال سليماني والمهندس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهمت لجنة التحقيق الإيرانية الخاصة باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إحدى شركات الاتصال في العراق بانخراطها في عملية اغتيالهما.

وقالت اللجنة إنها “تلقت وثائق من قبل قادة بالحشد تتهم فيها إحدى شركات الهاتف النقال بالتورط باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مع رفاقهما من خلال تزويد قيادة الجيش الأمريكي في قاعدة “فيكتوريا” بمطار بغداد بقاعدة بيانات خط الهاتف النقال لأحد المرافقين للمهندس الذي اغتيل خلال الضربة الجوية”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأشارت إلى أن “القيادة الأمريكية حصلت على معلومات كافية من خلال خط الهاتف لمكان تواجد أبو مهدي المهندس ولقائه قاسم سليماني، مما ساعد بعملية الاغتيال بحسب المعلومات التي تلقتها اللجنة وهي قيد التحقيق”. المادة السابقة ترامب يضع شرطا تعجيزيا لإنهاء صفقة بيع “تيك توك” المقالة القادمة ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

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