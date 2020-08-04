شاهد بالصورة.. شقيقة لوشي تعود لإثارة الجدل على السوشيال ميديا بــ(البنطلون) الضيق

قامت نجمة السوشيال ميديا السودانية خنساء المبارك بنشر صورة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت النجمة الملقبة بنوسي على الصور التي أثار جدلاً واسعاً وتم تداولها على نطاق واسع عبر صفحات وقروبات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (عيدي يادوب بدأ مع اني ضربت اللحمه من اول يوم).

إثارة الجدل جاءت من خلال (البنطلون) الذي ظهرت به الشقيقة الصغرى للإعلامية الشهيرة “لوشي” في الصور التي وصفها الكثيرون بالعودة لإثارة الجدل مرة أخرى وذلك بعد أسبوع من تدوينتها المثيرة التي قالت فيها (بتأسف على سودنتي وتفو على السودان).

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متابعون ومعلقون على الصورة وصفوا “البنطلون” الذي ظهرت به نوسي بالضيق والمثير وطالبوها بالابتعاد عن الظهور المثيرة والتزام “الحشمة” إذا أرادت لنفسها أن تكون نجمة حقيقية مثل شقيقتها على حد تعبيرهم.

وفي ظل هذه الانتقادات ظهر مدافعون عن نوسي أكدوا في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين أن الملابس والأزياء حرية شخصية لا يجب على أي شخص أن يتحدث فيهم أو أن ينتقدهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)