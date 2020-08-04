شاهد .. الإعلامية تسابيح خاطر تكتسح السوشيال ميديا في العيد بصور “عيدها” مع زوجها

تصدرت صور الإعلامية السودانية ومذيعة قناة الحدث تسابيج مبارك خاطر قائمة الصور الأكثر تداولاً والأكثر حصولاً على تفاعلات منذ عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فإن المذيعة اللامعة كانت قد قامت بنشر صور لها مع زوجها الأستاذ إبراهيم الميرغني وطفلتها في أول أيام عيد الأضحى وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

Advertisements

وكتبت تسابيح على الصور التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الأول لنشرها (عيدكم سعيد وأيامكم مبروكة وأمانيكم محققة حفظ الله أحبابي وأحبابكم كل لحظة من كل سوء).

الصور التي قامت بنشرها نجمة قناة النيل الأزرق السابقة حصلت على أكثر من 11 آلف علامة إعجاب وذلك على حسابها عبر فيسبوك فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)