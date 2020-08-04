الصحة بالنيل اﻷزرق تقف على اﻷوضاع بمدينة بوط

قام د. عبد العظيم أحمد رزق مدير عام وزارة الصحة والتنمية اﻹجتماعية الوزير المكلف بزيارة تفقدية لمحلية للتضامن وقفوا من خلالها على مجمل اﻷوضاع بمدينة بوط أثر إنهيار سد بوط والتدخلات العاجلة لتقليل آثار الكارثة ووقفوا على عمليات الرش لمكافحة الباعوض.
وامن رزق ضرورة تكثيف عمليات الرش لمكافحة الطور المائي والطائر مبينا أنه تم توفير طلمبات للرش الضبابي وطلمبات للتطهير، ووقف الوفد على مستوى الخدمات العلاجية بمستشفى بوط ووجه بتقديم الخدمان العلاجية واﻷدوية مجانا للمتضررين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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