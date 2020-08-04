حزب الأمة يطالب بنزع ملف السلام من حميدتي

التاريخ: 03-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة طالب حزب الأمة القومي بايلولة ملف السلام الذي يتولاه عضو مجلس السيادة محمد حمدان (حميدتي) الي رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك واعتبر ما تم من تغول على الملف يعد اختراقا كبيرا. Advertisements في وقت تراجع الحزب للمرة الثانية وفق صحيفة أخر لحظة عن موقفه بشأن منسوبية الذين كلفوا بمنصب الوالي، معلنا عن اتخاذ اجراءات حيالهم لعدم الاستجابة للانسحاب الذي أقره الحزب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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