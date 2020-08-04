اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حزب الأمة يطالب بنزع ملف السلام من حميدتي

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 03-أغسطس-2020

0 مشاهدة

حزب الأمة يطالب بنزع ملف السلام من حميدتي

طالب حزب الأمة القومي بايلولة ملف السلام الذي يتولاه عضو مجلس السيادة محمد حمدان (حميدتي) الي رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك واعتبر ما تم من تغول على الملف يعد اختراقا كبيرا.

Advertisements

 

في وقت تراجع الحزب للمرة الثانية وفق صحيفة أخر لحظة عن موقفه بشأن منسوبية الذين كلفوا بمنصب الوالي، معلنا عن اتخاذ اجراءات حيالهم لعدم الاستجابة للانسحاب الذي أقره الحزب.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الأمة يطالب بنزع ملف السلام من حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا