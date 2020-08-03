كباشي يشيد بمبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي

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أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي وقال خلال زيارته اليوم لمسيد الشيخ الياقوت إن المبادرة تحظي بتوافق من كل المكونات السياسية والإجتماعية. مشيراً إلى أنها مشروع مهم يجب أن يتوافق عليه المجتمع.

وأشاد كباشي وفق ( سونا ) بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ الياقوت في مجال العمل الدعوي والإجتماعي لترسيخ مفهوم السلم المجتمعي في وقت تحتاج فيه البلاد لمثل هذه المبادرات ومن جانبه وصف الناطق باسم الشيخ الياقوت دكتور ياسر عبد الله الزيارة بالمهمة ، مشيرا إلى أنها ستسهم في دعم العمل المجتمعي والتواصل بين كافة المكونات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )