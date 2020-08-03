مؤتمر للتعايش بين غرب كردفان وشمال بحرالغزال

اتفف والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح، وحاكم ولاية شمال بحر الغزال بدولة الجنوب ، تونق أكين لي في إجتماع بالخرطوم ، على اقامة مؤتمر للتعايش بين ولايات التمازج بعد إنقضاء فصل الخريف وذلك بعد الإتفاق مع القيادة العليا للبلدين.
وبحسب سونا تناول اللقاء قضايا وهموم المنطقة، وأهمها التفلتات الأمنية على الحدود وقضايا تهريب السلع وآفاق التعاون المشترك لخلق إستقرار على طول الشريط الحدودي بين الولايتين، وإتسم النقاش بالشفافية والوضوح والهم المشترك.
وأمن الطرفان بحسب صحيفة أخر لحظة على ضرورة رعاية المصالح المشتركة بما يضمن سلامة المواطنين وتقديم الخدمات لسكان المنطقة وتشكيل لجان أمنية مشتركة لحسم التجاوزات الأمنية.
ويعتبر اللقاء خطوة شكلت اختراقاً مهماً تجاه تحقيق الإستقرار والتعايش السلمي في مناطق التمازج مع دولة الجنوب الشقيقة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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