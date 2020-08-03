تجميد العمل بالهيكل الراتبي الجديد

التاريخ: 03-أغسطس-2020
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جمّد مدير عام وزارة المالية بولاية الخرطوم، عبدالعزيز عمر إبراهيم،
العمل بالهيكل الراتبي الجديد المعدل، الى العام القادم 2021.
ووجه عبد العزيز في خطابه لمدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، وفق صحيفة (السوداني)، بصرف بدل اللبس والبديل النقدي للعاملين وفقاً للهيكل الراتبي القديم للعام 2013.
وأشار التوجيه إلى أن قرار مجلس الوزراء بإبقاء فئة طبيعة العمل بنفس نسبتها السابقة قبل التعديل، وعدم اعتبار الأجر الإضافي جزءا من الرواتب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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