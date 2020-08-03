التأمين الصحي تعقم (٩) مستشفيات أطفال ودور اجتماعية وتشرف على (٧٢) مستشفىً ومركزاً صحياً و(٤٧) صيدلية

التاريخ: 03-أغسطس-2020
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أعلنت مدير هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم، د. منال مبارك جنبلان، ان الهيئة نفذت مبادرة تعقيم واسعة شملت عدداً من مستشفيات الأطفال ودور الرعاية الاجتماعية، بجانب الإشراف على المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات التأمين الصحي في عطلة عيد الأضحى المبارك، لدرء آثار كورونا.
وأكدت وفق صحيفة السوداني أنّ التعقيم شمل (٤) مستشفيات للأطفال وهي احمد قاسم للأطفال ببحري ومحمد الأمين حامد بأم درمان والإمام عبد الرحمن بأبي سعد وجعفر بن عوف بالخرطوم.
كما شمل التعقيم (٥) دور اجتماعية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، دار اطفال المايقوما ودار المسنات بالمايقوما والمدينة الاجتماعية بسوبا ودار بشاير للفتيات بالثورة ودار الضو حجوج للمسنين ببحري.
كما أشرفت الهيئة على المؤسسات العلاجية العاملة بنظام التأمين الصحي أثناء عطلة العيد وعددها (٧٢) مستشفىً ومركزاً صحياً و(٤٧) صيدلية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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