تكوين لجنة للتغير و الخدمات بحي ( الاسكان ) برئاسة عوض البشير

التاريخ: 03-أغسطس-2020
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صادقت محلية (شرق النيل ) على قائمة لجنة التغير والخدمات بحي الاسكان الشعبي مربع (21) الفيحاء وبموجب قرار الادارى رقم (3) لسنة 2020م تم تشكيل اللجنة من :-
عوض محمد البشير ( رئيسا )
انس عبدالمنعم ( نائبا للرئيس )
صلاح الدين عباس ( سكرتيرا )
محمد ابراهيم حمدنالله ( أمينا للمال )
عبدالمنعم على ابراهيم ( امينا للخدمات )
وعضوية كل من: سامية محمد احمد – ياسين مدثر سليمان – احمد عثمان – مجتبي أيمن – انس احمد ادريس – دار السلام ادريس و ندي محمود .
وقال رئيس اللجنة عوض البشير فى تصريح صحفي بأن اللجنة شرعت فى انفاذ بعض الاعمال العاجلة حيث كانت البداية بصحاح البيئة وازالة الانقاض وفتح المصارف بالتعاون مع المحلية التى وفرت المعينات واجراء المعالجات الهندسية لمشكلة تصريف المياه التى تتجمع بالميدان الرئيسى للحي بسبب انخفاضه وينجم عن ذلك صعوبة فى الحركة وتوالد وانتشار البعوض والذباب وتلوث البيئة واشار عوض الى أن اللجنة وفى سياق تأمين السلع الاساسية لمواطني الحي نجحت فى أقامة سوق الخميس لتوفير السلع الاساسية باسعار مخفضة للمواطنين وسوف تتواصل التجربة
فى سياق اخر اكد البشير بأن اللجنة تعكف على العديد من الخطط والبرامج لتطوير وترقية الحى العريق وخدمة المواطن وكشف عن خطوات قامت بها اللجنة لاسترداد نادي الاسكان الذى ألت ملكيته للمجلس الاعلى للشباب بولاية الخرطوم جراء خلافات سابقة..
وكشف عوض بأن اللجنة شرعت فى مخاطبة لجنة أزالة التمكين بشأن التعديات التى طالت ميدان الخدمات التابع لحي الاسكان الشعبى خلال العهد البائد وشدد بأن لجنته سوف تسعي فى كل الاتجاهات لأعادة الامور الى نصابها وتسترد الحقوق
واضاف لقد تم تكوين لجنة جديدة من ابناء الحي للاشراف على مسجد ( سيدة باعو ) ودعي سكان حى الاسكان لدعم جهود اللجنة الرامية للنهوض بالحى وترقيته فى كل المجالات وذلك من خلال الافكار والمقترحات والمشاركة الفاعلة فى البرامج المختلفة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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